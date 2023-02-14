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Бійка футболістів у Туреччині: український ФК заявив про перемогу над росіянами

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 лютого 2023, 13:49
Бійка футболістів у Туреччині: український ФК заявив про перемогу над росіянами
фото ФК "Минай" у Facebook

Закарпатський футбольний клуб "Минай" виклав офіційну позицію щодо сутички з російською командою "Шинник" у турецькому готелі "Royal Seginus", бійка підтвердила, що "росіяни своїх кидають".

Джерело: пресслужба ФК "Минай", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Дослівно: "Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК "Минай" та представників країни 404 - ярославського "Шинника". Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців".

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Деталі: В клубі підкреслили, що інформація російських ЗМІ, начебто українські спортсмени змушували співати гімн України представників "Шинника" та побили їхнього гравця у ліфті, не відповідає дійсності.

"Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "бросают", - говориться у заяві.

Навіть після сутички, коли футболісти "Минаю" розійшлись по номерах, росіяни продовжили бійку між собою. При цьому тих, хто намагався зупинити сутичку, звинуватили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

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Також у клубі підкреслили, що до початку зборів вимагали від організаторів, щоб в готелі не було російських команд. Ті ж кажуть, що згодився прийняти росіян сам готель.

Закарпатці звертались до менеджменту "Royal Seginus" з вимогою виселити росіян.

Пізніше стало відомо, що росіяни вирішили з'їхати з готелю начебто за своєю ініціативою. "Це правда, що ми переїжджаємо в інший готель. Найголовніше, що ініціаторами були ми. Пишуть, що нас виселяють, але це не так. Ініціатором було керівництво нашого клубу", - підтвердив гендиректор "Шинника" Сергій Кулаков.

Передісторія: Раніше стало відомо, що в турецькому готелі "Royal Seginus" між гравцями українського футбольного клубу "Минай" з прем'єр-ліги та російського "Шинника", які приїхали на збори, сталася бійка. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав футболістів "Минаю" з "перемогою" у сутичці.

Теми: футболспортвійна
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