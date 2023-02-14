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Драка футболистов в Турции: украинский ФК заявил о победе над россиянами

Станислав ПогориловВторник, 14 февраля 2023, 14:49
фото ФК "Минай" в Facebook

Закарпатский футбольный клуб "Минай" изложил официальную позицию относительно столкновения с российской командой "Шинник" в турецком отеле "Royal Seginus", драка подтвердила, что "россияне свои бросают".

Источник: пресс-служба ФК "Минай", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла драка с участием ФК "Минай" и представителей страны 404 - ярославского "Шинника". Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работницы отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев".

 

Детали: В клубе подчеркнули, что информация российских СМИ, что якобы украинские спортсмены заставляли петь гимн Украины представителей "Шинника" и избили их игрока в лифте, не соответствует действительности.

"Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще и как "бросают", - говорится в заявлении.

Даже после стычки, когда футболисты "Миная" разошлись по номерам, россияне продолжили драку между собой. При этом тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.

Также в клубе подчеркнули, что до начала собрания требовали от организаторов, чтобы в отеле не было российских команд. Те же говорят, что согласился принять россиян сам отель.

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Закарпатцы обращались к менеджменту "Royal Seginus" с требованием выселить россиян.

Позже стало известно, что россияне решили съехать из отеля якобы по своей инициативе. "Это правда, что мы переезжаем в другой отель. Самое главное, что инициаторами были мы. Пишут, что нас выселяют, но это не так. Инициатором было руководство нашего клуба", - подтвердил гендиректор "Шинника" Сергей Кулаков.

Предыстория: Ранее стало известно, что в турецком отеле "Royal Seginus" между игроками украинского футбольного клуба "Минай" из премьер-лиги и российского "Шинника", которые приехали на сборы, произошла драка. Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита поздравил футболистов "Миная" с "победой" в схватке.

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Темы: футболспортвойна
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