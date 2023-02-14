Росія двічі за добу обстріляла медзаклади Херсона та області
Вівторок, 14 лютого 2023, 14:13
Російські військові 14 лютого двічі обстріляли медичні заклади у Херсоні та області, поранений водій карети швидкої допомоги.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: По медзакладу у Херсоні окупанти завдали удару зранку. ОВА повідомляє, що в цей час було людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор.
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Вдень окупанти завдали удару по станції швидкої медичної допомоги у місті Берислав Херсонської області. Через обстріл приміщення станції зазнало руйнувань. Пошкоджені автівки медиків.
Легкі поранення отримав водій карети швидкої допомоги. Чоловіка поранило уламками скла, однак його життю нічого не загрожує.
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