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Росія двічі за добу обстріляла медзаклади Херсона та області

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 лютого 2023, 14:13
Росія двічі за добу обстріляла медзаклади Херсона та області
Скрін з відео Херсонської ОВА

Російські військові 14 лютого двічі обстріляли медичні заклади у Херсоні та області, поранений водій карети швидкої допомоги.

Джерело: Херсонська ОВА 

Деталі: По медзакладу у Херсоні окупанти завдали удару зранку. ОВА повідомляє, що в цей час було людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор.

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Вдень окупанти завдали удару по станції швидкої медичної допомоги у місті Берислав Херсонської області. Через обстріл приміщення станції зазнало руйнувань. Пошкоджені автівки медиків.

Легкі поранення отримав водій карети швидкої допомоги. Чоловіка поранило уламками скла, однак його життю нічого не загрожує.

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Теми: Херсонвоєнні злочиниобстрілмедицина
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