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Россия дважды за сутки обстреляла медучреждения Херсона и области

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 февраля 2023, 14:13
Россия дважды за сутки обстреляла медучреждения Херсона и области
Скрин из видео Херсонской ОВА

Российские военные 14 февраля дважды обстреляли медицинские учреждения в Херсоне и области, ранен водитель кареты сокрой помощи.

Источник: Херсонская ОВА 

Детали: По медучреждению в Херсоне оккупанты нанесли удар утром. ОВА сообщает, что в это время было людно. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор.

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Днем оккупанты нанесли удар по станции скорой медицинской помощи в городе Берислав Херсонской области. Из-за обстрела помещение станции подверглось разрушениям. Повреждены машины медиков.

Легкие ранения получил водитель кареты скорой помощи. Мужчину ранило осколками стекла, однако его жизни ничего не угрожает.

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Темы: Херсонвоенные преступленияобстрелмедицина
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