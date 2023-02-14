Пригожин підтвердив, що заснував "фабрику тролів"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що створив "Агентство інтернет-досліджень", більш відоме як "фабрика тролів", яке звинувачують у втручанні у вибори в США.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його придумав, я його створив, я ним керував тривалий час".

Деталі: За його словами, "фабрика тролів" була створена для "захисту російського інформаційного простору від агресивної пропаганди антиросійських тез з боку Заходу".

Чому це важливо: Пригожин уперше публічно підтвердив свою причетність до організації. Раніше він судився через це.

Що цьому передувало:

Співробітники "Агентства інтернет-досліджень" або "фабрики тролів" пишуть платні коментарі на підтримку російської влади в соціальних мережах. У 2013 році російські журналісти викрили їхній офіс в Ольгіно - історичному районі Санкт-Петербурга.

У 2018 році спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив "Агентство інтернет-досліджень" і Пригожина у втручанні у вибори з використанням фейкових акаунтів у соцмережах.

Пригожин звинувачення заперечував.

У липні 2022 року державний департамент США оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іноземне втручання у вибори з боку Пригожина та "Агентства інтернет-досліджень".

У документі пишуть, що обвинувачені росіяни і співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті про суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентку від демократів Гілларі Клінтон.

У серпні 2022 року Пригожин подав позов про захист честі та гідності, оскільки у статті The Guardian йшлося, що "фабрика тролів", імовірно, пов'язана з ним. Він вимагав стягнути 1 мільйон євро як моральну компенсацію.