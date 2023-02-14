Пригожин підтвердив, що заснував "фабрику тролів"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що створив "Агентство інтернет-досліджень", більш відоме як "фабрика тролів", яке звинувачують у втручанні у вибори в США.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його придумав, я його створив, я ним керував тривалий час".

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Деталі: За його словами, "фабрика тролів" була створена для "захисту російського інформаційного простору від агресивної пропаганди антиросійських тез з боку Заходу".

Чому це важливо: Пригожин уперше публічно підтвердив свою причетність до організації. Раніше він судився через це.

Що цьому передувало:

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