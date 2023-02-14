Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин підтвердив, що заснував "фабрику тролів"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 лютого 2023, 15:13
Пригожин підтвердив, що заснував фабрику тролів
Євген Пригожин, фото ТАСС

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що створив "Агентство інтернет-досліджень", більш відоме як "фабрика тролів", яке звинувачують у втручанні у вибори в США.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Я ніколи не був просто фінансистом "Агентства інтернет-досліджень". Я його придумав, я його створив, я ним керував тривалий час". 

Реклама:

Деталі: За його словами, "фабрика тролів" була створена для "захисту російського інформаційного простору від агресивної пропаганди антиросійських тез з боку Заходу".

Чому це важливо: Пригожин уперше публічно підтвердив свою причетність до організації. Раніше він судився через це. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Співробітники "Агентства інтернет-досліджень" або "фабрики тролів" пишуть платні коментарі на підтримку російської влади в соціальних мережах. У 2013 році російські журналісти викрили їхній офіс в Ольгіно - історичному районі Санкт-Петербурга.
  • У 2018 році спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив "Агентство інтернет-досліджень" і Пригожина у втручанні у вибори з використанням фейкових акаунтів у соцмережах.
  • Пригожин звинувачення заперечував.
  • У липні 2022 року державний департамент США оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іноземне втручання у вибори з боку Пригожина та "Агентства інтернет-досліджень".
  • У документі пишуть, що обвинувачені росіяни і співробітники організацій масово поширювали критичні матеріали в інтернеті про суперників Дональда Трампа під час праймеріз Республіканської партії Марко Рубіо і Теда Круза та його опонентку від демократів Гілларі Клінтон.
  • У серпні 2022 року Пригожин подав позов про захист честі та гідності, оскільки у статті The Guardian йшлося, що "фабрика тролів", імовірно, пов'язана з ним. Він вимагав стягнути 1 мільйон євро як моральну компенсацію.

Теми: ВагнерСШАвиборипропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Вагнер
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
У мережу виклали відеозвернення Пригожина до "любителів обговорити його ліквідацію"
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:58
Нафта дорожчає: атаки на судна в Червоному морі порушують ланцюги поставок
Усі новини...
Реклама: