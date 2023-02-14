Пригожин подтвердил, что основал "фабрику троллей"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что создал "Агентство интернет-исследований", более известнее как "фабрика троллей", которое обвиняют во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Источник: пресслужба Пригожина

Прямая речь: "Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время".

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Детали: По его словам, "фабрика троллей" была создана для "защиты российского информационного пространства от агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

Почему это важно: Пригожин впервые публично подтвердил причастность к организации. Ранее он судился из-за этого.

Что этому предшествовало:

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