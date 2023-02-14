Пригожин подтвердил, что основал "фабрику троллей"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что создал "Агентство интернет-исследований", более известнее как "фабрика троллей", которое обвиняют во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Источник: пресслужба Пригожина

Прямая речь: "Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время".

Детали: По его словам, "фабрика троллей" была создана для "защиты российского информационного пространства от агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

Почему это важно: Пригожин впервые публично подтвердил причастность к организации. Ранее он судился из-за этого.

Что этому предшествовало:

Сотрудники "Агентства интернет-исследований" или "фабрики троллей" пишут платные комментарии в поддержку российских властей в социальных сетях. В 2013 году российские журналисты разоблачили их офис в Ольгино - историческом районе Санкт-Петербурга.

В 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил "Агентство интернет-исследований" и Пригожина во вмешательстве в выборы с использованием фейковых аккаунтов в соцсетях.

Пригожин заявлял, что его компании в выборы не вмешивались.

В июле 2022 года государственный департамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы со стороны Пригожина и "Агентства интернет-исследований".

В документе пишут, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

В августе 2022 года Пригожин подал иск о защите чести и достоинства, так как в статье The Guardian говорилось, что "фабрика троллей", предположительно, связана с ним. Он требовал взыскать 1 миллион евро в качестве моральной компенсации.