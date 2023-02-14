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Росіяни влучили в медичний заклад і палац культури на Донеччині: є поранений

Валентина РоманенкоВівторок, 14 лютого 2023, 16:26
фото з ТГ Кириленка

Російські війська 14 лютого завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську на Донеччині, отримав поранення мирний житель.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Деталі: У Костянтинівці, за попередніми оперативними даними ОВА, поранено цивільну людину, обстрілом пошкоджено палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.

У Краматорську окупанти вразили приміщення медичного закладу.

 

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Теми: Донецька областьвійна
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