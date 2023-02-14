Росіяни влучили в медичний заклад і палац культури на Донеччині: є поранений
Вівторок, 14 лютого 2023, 16:26
Російські війська 14 лютого завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську на Донеччині, отримав поранення мирний житель.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Деталі: У Костянтинівці, за попередніми оперативними даними ОВА, поранено цивільну людину, обстрілом пошкоджено палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги.
У Краматорську окупанти вразили приміщення медичного закладу.