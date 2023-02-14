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Россияне попали в медучреждение и дворец культуры на Донетчине: есть раненый

Валентина РоманенкоВторник, 14 февраля 2023, 16:26
фото с ТГ Кириленко

Российские войска 14 февраля нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области, получил ранения мирный житель.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Детали: В Константиновке, по предварительным оперативным данным ОВА, ранен гражданский человек, обстрелом поврежден дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.

В Краматорске оккупанты поразили помещение медицинского учреждения.

 

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Темы: Донецкая областьвойна
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