Россияне попали в медучреждение и дворец культуры на Донетчине: есть раненый
Вторник, 14 февраля 2023, 16:26
Российские войска 14 февраля нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области, получил ранения мирный житель.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Детали: В Константиновке, по предварительным оперативным данным ОВА, ранен гражданский человек, обстрелом поврежден дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.
В Краматорске оккупанты поразили помещение медицинского учреждения.