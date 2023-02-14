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Глава Пентагону після "Рамштайну": Новин про винищувачі немає

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 16:33

Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі заявив, що у нього не має ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щодо питання літаків. У мене немає ніяких оголошень щодо літаків сьогодні", - зазначив Остін.

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Він підкреслив, що союзники продовжать працювати з Україною, аби вирішити її найбільш нагальні потреби, та нагадав, що Україна готується до контрнаступу весною.

За його словами, зараз співпраця з Україною фокусується на тому, як навчити українських військових користуватись новими системами та доставити їх на поле бою.

Остін також додав, що США не бачать, що Росія накопичує свої літаки в рамках підготовки до потенційної біль масштабної авіаційної атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна надає перевагу закритому обговоренню питання, чи передавати Києву винищувачі F-16.

Дивіться нове відео ЄвроПравди: Все заради західних винищувачів. Елегантний натяк від міністра оборони України

Теми: СШАзброяРамштайнвинищувачі
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