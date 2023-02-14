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Глава Пентагона после "Рамштайна": Новостей по истребителях нет

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 16:33

Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей о поставках Украине боевых самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"По вопросу самолетов. У меня нет никаких объявлений по самолетам сегодня", - отметил Остин.

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Он подчеркнул, что союзники продолжат работать с Украиной, чтобы решить ее наиболее насущные потребности, и напомнил, что Украина готовится к контрнаступлению весной.

По его словам, сейчас сотрудничество с Украиной фокусируется на том, как научить украинских военных пользоваться новыми системами и доставить их на поле боя.

Остин добавил, что США не видят, что Россия накапливает свои самолеты в рамках подготовки к потенциальной более масштабной авиационной атаке.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО объяснял, что в Альянсе ведется обсуждение предоставления Украине истребителей западного образца, и важной в этом плане является скорость, с которой такая помощь может предоставляться.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна предпочитает закрытое обсуждение вопроса, передавать ли Киеву истребители F-16.

Смотрите новое видео ЕвроПравды: Все ради западных истребителей. Элегантный намек от министра обороны Украины

Темы: СШАоружиеРамштайнистребители
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