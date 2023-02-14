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Розвідка Норвегії: Кораблі РФ вперше за 30 років виходять у море з тактичною ядерною зброєю

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 18:13

Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомила у своєму щорічному звіті Норвезька розвідувальна служба, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ключова частина ядерного потенціалу знаходиться на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту РФ", - зазначає норвезька розвідка.

Військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з ядерною зброєю за часів холодної війни, але сучасна Російська Федерація зробила це вперше, йдеться у звіті.

Хоча Росія також має підводні човни, протисупутникову зброю і кібернетичні можливості, які можуть загрожувати Норвегії і НАТО, тактична ядерна зброя є "особливо серйозною загрозою в декількох оперативних сценаріях, в яких можуть бути задіяні країни НАТО", - йдеться в доповіді.

Норвезька розвідка також зазначила, що не можна виключати переростання локальної війни в ширший конфлікт за участю США, НАТО і Норвегії.

За оцінками відомства, хоча Росія буде підтримувати, модернізувати і розвивати свій ядерний арсенал, жодних істотних змін в російській ядерній доктрині в найближчі роки не очікується.

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У звіті також повідомляється, що наземні сили Збройних сил РФ на Кольському півострові скоротилися до однієї п'ятої від своєї чисельності перед вторгненням в Україну.

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Теми: НорвегіяРосіяядерна зброя
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