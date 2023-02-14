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Разведка Норвегии: Корабли РФ впервые за 30 лет выходят в море с тактическим ядерным оружием

"Европейская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 18:13

Россия впервые за последние 30 лет начала разворачивать в Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщила в своем ежегодном отчете Норвежская разведывательная служба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Ключевая часть ядерного потенциала находится на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота РФ", - отмечает норвежская разведка.

Военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием во времена холодной войны, но современная Российская Федерация сделала это впервые, говорится в отчете.

Хотя Россия также имеет подводные лодки, противоспутниковое оружие и кибернетические возможности, которые могут угрожать Норвегии и НАТО, тактическое ядерное оружие представляет "особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут быть задействованы страны НАТО", - говорится в докладе.

Норвежская разведка также отметила, что нельзя исключать перерастания локальной войны в более широкий конфликт с участием США, НАТО и Норвегии.

По оценкам ведомства, хотя Россия будет поддерживать, модернизировать и развивать свой ядерный арсенал, никаких существенных изменений в российской ядерной доктрине в ближайшие годы не ожидается.

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В отчете также сообщается, что наземные силы Вооруженных сил РФ на Кольском полуострове сократились до одной пятой от своей численности перед вторжением в Украину.

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Темы: НорвегияРосcияядерное оружие
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