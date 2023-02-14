Генерал США: Україна не здаватиме Бахмут, бойові дії там припиняться після поразки росіян

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі називає битву в районі Бахмута найбільш масштабною за втратами станом на зараз і прогнозує, що українські сили не будуть відступати з міста.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, він сказав на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Найбільш динамічний зсув лінії фронту в обидва боки загалом відбувається в районі Бахмута. Українці змінюються, вони воюють в обороні; росіяни, насамперед група "Вагнера", нападають. Я б описав це як украй затяжну битву на виснаження з дуже високим рівнем втрат, особливо з російського боку", – зазначив Міллі.

Американський генерал додав, що битва за Бахмут відбувається без "хитромудрих маневрів", це "просто низка атак, багато артилерійського вогню з украй високим рівнем втрат у цьому конкретному районі".

"Скільки це буде тривати – сказати важко. Це триває вже кілька тижнів, і я вважаю, що триватиме, поки росіяни зможуть продовжувати (бій). Я не думаю, що українці просто зламаються й програють, вони продовжуватимуть бій", – сказав Міллі й додав, що США будуть стежити за тим, аби Україна мала достатньо засобів для подальших дій на полі бою.

Як відомо, Бахмут наразі є головним напрямком наступу російських окупаційних сил, які направляють туди мобілізованих, призовників і найманців приватної військової компанії "Вагнера". Попри те, що штурм міста ведеться фактично понад пів року, РФ так і не змогла його взяти.

За даними британської розвідки, від 7 лютого війська РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара.