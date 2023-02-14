Генерал США: Украина не будет сдавать Бахмут, боевые действия там прекратятся после поражения россиян

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли называет битву в районе Бахмута наиболее масштабной по потерям по состоянию на сейчас и прогнозирует, что украинские силы не будут отступать из города.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, он сказал на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Наиболее динамичное смещение линии фронта в обе стороны в целом происходит в районе Бахмута. Украинцы меняются, они воюют в обороне; россияне, прежде всего группа "Вагнера", нападают. Я бы описал это как крайне затяжную битву на истощение с очень высоким уровнем потерь, особенно с российской стороны", - отметил Милли.

Американский генерал добавил, что битва за Бахмут происходит без "хитроумных маневров", это "просто череда атак, много артиллерийского огня с крайне высоким уровнем потерь в этом конкретном районе".

"Сколько это будет продолжаться - сказать трудно. Это продолжается уже несколько недель, и я считаю, что будет продолжаться, пока россияне смогут продолжать (бой). Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", - сказал Милли и добавил, что США будут следить за тем, чтобы Украина имела достаточно средств для дальнейших действий на поле боя.

Как известно, Бахмут сейчас является главным направлением наступления российских оккупационных сил, которые направляют туда мобилизованных, призывников и наемников частной военной компании "Вагнера". Несмотря на то, что штурм города ведется фактически более полугода, РФ так и не смогла его взять.

По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.