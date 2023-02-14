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У Молдові назвали причину тимчасового закриття авіапростору

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 19:10

Причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд. 

Про це повідомило Управління цивільної авіації Молдови (AAC), пише "Європейська правда".

"Близько 12:30 міністерство оборони отримало інформацію про те, що в повітряному просторі Республіки Молдова в районі Сорок було виявлено невстановлений невеликий об'єкт, схожий на метеорологічну повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об'єкта і траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян міжвідомча комісія з використання повітряного простору о 13:24 ухвалила рішення про тимчасове закриття повітряного простору", - сказано у повідомленні.

Після перевірки інформації та з метою забезпечення відсутності загрози безпеці громадян, за пропозицією міністерства оборони повітряний простір було знову відкрито о 14:46. 

"Національні органи влади діяли суворо відповідно до конкретних процедур, що застосовуються до подібних ситуацій. Наразі польоти здійснюються безпечно та надійно", - йдеться у поясненні.

Раніше у вівторок речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 14 лютого у повітряному просторі України зафіксували кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом. Противник використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки і відволікання нашої ППО.

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На уточнююче запитання "Української правди", чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не володіє відповідними даними, однак сказав, що такі кулі теоретично можуть залетіти в простір сусідніх іноземних держав, оскільки змінюють напрямок в залежності від сили і напрямку вітру.

Як повідомлялося,  14 лютого і в повітряному просторі Румунії виявили невстановлений об'єкт, схожий на метеозонд. На його пошуки відправили два винищувачі, однак екіпажі літаків не підтвердили наявність повітряної цілі.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів над Північною Америкою збили вже три невизначені об’єкти, а також одну повітряну кулю, яка, за словами Вашингтона, була шпигунською платформою Китаю. Пекін це заперечує.

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Теми: Молдоваавіа
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