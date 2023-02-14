РФ знову випустила повітряні кулі, ситуацію контролює ППО України

кутовий відбивач РФ, який вважається анахронізмом, у руках міністра оборони України Резнікова фото МОУ

У повітряному просторі України 14 лютого фіксуються такі повітряні цілі, як кулі з кутовими відбивачами, запущені ворогом.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "Ймовірно, це повітряні кулі з кутовими відбивачами, про які ми говорили нещодавно (12 лютого було зафіксовано над Дніпропетровщиною –ред.) Українська Протиповітряна оборона радіолокаційно спостерігає ці повітряні цілі, які рухаються в повітряних потоках з невеликою швидкістю.

В українському небі постійно чергує винищувальна авіація. Ситуація контрольована".

Деталі: На уточнююче запитання, чи могли подібні повітряні об’єкти стати причиною закриття повітряного простору над Молдовою, Ігнат зазначив, що не володіє відповідними даними, однак сказав, що такі кулі теоретично можуть залетіти в простір сусідніх іноземних держав, оскільки змінюють напрямок в залежності від сили і напрямку вітру.

Ці кулі можуть бути різного розміру (діаметром метр - півтора), але достатнього для підйому кутового відбивача.

Противник використовує такі літаючі об’єкти для проведення розвідки, відволікання нашої ППО, як хибну ціль, розтлумачив речник Повітряних сил.

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Радіолокаційні відбивачі на них є засобом збільшення помітності.

Що передувало: Раніше у вівтрок 14 лютого молдовські ЗМІ повідомили про закриття авіапростору країни з міркувань безпеки.

В мережі з'явилися непідтверджені повідомлення про рух повітряним простором України БпЛА невідомого типу або ж повітряних куль з кутовими відбивачами у напрямку Молдови.

Після кількагодинного закриття Молдова знову відкрила свій авіапростір, проте причини паузи наразі фіційно не розголошують.