В Молдове назвали причину временного закрытия авиапространства

Причиной временного закрытия воздушного пространства Молдовы стал неизвестный летательный аппарат, похожий на метеозонд.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации Молдовы (AAC), пишет "Европейская правда".

"Около 12:30 министерство обороны получило информацию о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе Сорок был обнаружен неустановленный небольшой объект, похожий на метеорологический воздушный шар. Учитывая погодные условия и невозможность мониторинга и идентификации объекта и траектории его полета, с целью обеспечения безопасности граждан межведомственная комиссия по использованию воздушного пространства в 13:24 приняла решение о временном закрытии воздушного пространства", - сказано в сообщении.

После проверки информации и с целью обеспечения отсутствия угрозы безопасности граждан, по предложению министерства обороны воздушное пространство было вновь открыто в 14:46.

"Национальные органы власти действовали строго в соответствии с конкретными процедурами, применяемыми к подобным ситуациям. Сейчас полеты осуществляются безопасно и надежно", - говорится в пояснении.

Ранее во вторник представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что 14 февраля в воздушном пространстве Украины зафиксировали шары с угловыми отражателями, запущенные врагом. Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки и отвлечения нашей ПВО.

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На уточняющий вопрос "Украинской правды", могли ли подобные воздушные объекты стать причиной закрытия воздушного пространства над Молдовой, Игнат отметил, что не владеет соответствующими данными, однако сказал, что такие шары теоретически могут залететь в пространство соседних иностранных государств, поскольку меняют направление в зависимости от силы и направления ветра.

Как сообщалось, 14 февраля и в воздушном пространстве Румынии обнаружили неустановленный объект, похожий на метеозонд. На его поиски отправили два истребителя, однако экипажи самолетов не подтвердили наличие воздушной цели.

Напомним, за последние несколько недель над Северной Америкой сбили уже три неопределенных объекта, а также один воздушный шар, который, по словам Вашингтона, был шпионской платформой Китая. Пекин это отрицает.