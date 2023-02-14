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Путін прорахувався на кожному кроці у своїй війні – Остін

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 20:30
Ллойд Остін, AFP via Getty Images

Розрахунки російського президента Володимира Путіна на кожному кроці його масштабної агресії проти України були приречені на провал від самого початку, вважають у США.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", "Укрінформ"

Пряма мова Остіна: "Рік тому Путін вважав, що Україна стане легкою мішенню. Путін припустив, що Київ легко впаде, а світ стоятиме осторонь. Але Кремль помилявся щодо всіх пунктів".

Деталі: Глава Пентагону наголосив, що впродовж року українські воїни хоробро боролися за свою країну, народ України виявив мужність на тлі російської агресії, а країни доброї волі об’єдналися, щоби захистити світовий порядок.

"Разом ми прагнемо того, аби жити у світі, де суперечки врегульовуються мирним шляхом, де поважають суверенітет, шанують кордони та захищають цивільне населення. Такі цінності підтримує наша Контактна група", – сказав Остін.

Він наголосив, що країни-учасниці формату "Рамштайн" об'єднані у підтримці боротьби України за свободу.

"І ми будемо стояти разом, об’єднані та рішучі, стільки, скільки буде потрібно", – запевнив голова оборонного відомства США.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 14 лютого за підсумками 9-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" учасники зустрічі оголосили про надання Україні нових систем ППО, боєприпасів, а також фінансування військової та цивільної допомоги.

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Теми: війнаПутінСШАРамштайн
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