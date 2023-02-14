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Путин просчитался на каждом шагу в своей войне – Остин

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 20:30
Ллойд Остин, AFP via Getty Images

Расчеты российского президента Владимира Путина на каждом шагу его масштабной агрессии против Украины были обречены на провал с самого начала, считают в США.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания в формате "Рамштайн", "Укринформ"

Прямая речь Остина: "Год назад Путин считал, что Украина станет легкой мишенью. Путин предположил, что Киев легко упадет, а мир будет стоять в стороне. Но Кремль ошибался по всем пунктам".

Детали: Глава Пентагона отметил, что в течение года украинские воины храбро боролись за свою страну, народ Украины проявил мужество на фоне российской агрессии, а страны доброй воли объединились, чтобы защитить мировой порядок.

"Вместе мы стремимся к тому, чтобы жить в мире, где споры урегулируются мирным путем, где уважают суверенитет, уважают границы и защищают гражданское население. Такие ценности поддерживает наша Контактная группа", – сказал Остин.

Он отметил, что страны-участницы формата "Рамштайн" объединены в поддержке борьбы Украины за свободу.

"И мы будем стоять вместе, объединенные и решительные, столько, сколько потребуется", – заверил глава оборонного ведомства США.

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Этому предшествовало: 14 февраля по итогам 9-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" участники встречи объявили о предоставлении Украине новых систем ПВО, боеприпасов, а также финансирования военной и гражданской помощи.

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Темы: войнаПутинСШАРамштайн
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