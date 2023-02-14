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Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 19:34

Іспанія хоче навчити 55 членів екіпажу і техніків з України використанню основних бойових танків Leopard.

Про це повідомила міністр оборони Маргарита Роблес у кулуарах засідання міжнародної контактної групи щодо України в Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Speigel.

За словами Роблес, українці прибудуть до Іспанії до кінця тижня. Екіпаж танка Leopard складається з чотирьох осіб.

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Іспанія є однією з країн НАТО, які дали принципову згоду на надання танків Україні. Однак Роблес залишив відкритим питання про те, скільки танків поставить її країна.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розвіяв сподівання на те, що європейці швидко сформують для України батальйон сучасних танків Leopard 2.

За його словами, поки що готові лише 14 танків, обіцяні Німеччиною, і три - Португалією. Інші танки Leopard 2 від інших країн наразі не обговорюються.

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Теми: ІспаніятанкиРамштайн
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