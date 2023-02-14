Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard

Испания хочет обучить 55 членов экипажа и техников из Украины использованию основных боевых танков Leopard.

Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес в кулуарах заседания международной контактной группы по Украине в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Speigel.

По словам Роблес, украинцы прибудут в Испанию до конца недели. Экипаж танка Leopard состоит из четырех человек.

Испания является одной из стран НАТО, которые дали принципиальное согласие на предоставление танков Украине. Однако Роблес оставил открытым вопрос о том, сколько танков поставит ее страна.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус развеял надежды на то, что европейцы быстро сформируют для Украины батальон современных танков Leopard 2.

По его словам, пока готовы только 14 танков, обещанные Германией, и три - Португалией. Другие танки Leopard 2 от других стран пока не обсуждаются