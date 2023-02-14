Окупанти двічі за вівторок обстріляли робочий медзаклад у Херсоні

Російські окупанти двічі за вівторок обстріляла один із медзакладів Херсона.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі".

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Деталі: Російським обстрілом пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна. Під час атаки у лікарні були 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. Ніхто не постраждав.

Херсонська ОВА вдень 14 лютого повідомила, що вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні.