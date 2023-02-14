Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти двічі за вівторок обстріляли робочий медзаклад у Херсоні

Олександр ШумілінВівторок, 14 лютого 2023, 19:51
Окупанти двічі за вівторок обстріляли робочий медзаклад у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти двічі за вівторок обстріляла один із медзакладів Херсона.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Дослівно: "Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі".

Реклама:

Деталі: Російським обстрілом пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна. Під час атаки у лікарні були 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. Ніхто не постраждав.

Херсонська ОВА вдень 14 лютого повідомила, що вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні.

Теми: ХерсонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: