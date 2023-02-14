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Оккупанты дважды за вторник обстреляли рабочее медучреждение в Херсоне

Александр ШумилинВторник, 14 февраля 2023, 19:51
Оккупанты дважды за вторник обстреляли рабочее медучреждение в Херсоне
Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты дважды за вторник обстреляли одно из медучреждений Херсона.

Источник: сообщение Херсонской ОГА

Дословно: "Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению".

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Детали: Российским обстрелом повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна. Во время атаки в больнице были 26 пациентов и 7 медработников. Никто не пострадал.

Херсонская ОГА днем 14 февраля сообщила, что утром российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне.

Темы: ХерсонРосcия
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