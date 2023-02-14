Зеленський про Донбас: Бої за кожен метр, безпрецедентне знищення потенціалу РФ

У Донецькій і Луганській областях захисники України зараз знищують безпрецедентно багато російських сил і техніки, які Росія вже не зможе відновити, заявив український президент Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленский у вечірньому зверненні 14 лютого

Пряма мова: "Сьогодні, як і щодня, я на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі.

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Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні.

Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України".

Деталі: Зеленський наголосив, що влада України робить усе для того, щоб дати своїм воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, який готує.

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Цьому була присвячена й 9-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбулася 14 лютого в Брюсселі.