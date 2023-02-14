Зеленський про Донбас: Бої за кожен метр, безпрецедентне знищення потенціалу РФ

У Донецькій і Луганській областях захисники України зараз знищують безпрецедентно багато російських сил і техніки, які Росія вже не зможе відновити, заявив український президент Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленский у вечірньому зверненні 14 лютого

Пряма мова: "Сьогодні, як і щодня, я на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі.

Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні.

Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України".

Деталі: Зеленський наголосив, що влада України робить усе для того, щоб дати своїм воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, який готує.

Цьому була присвячена й 9-та зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбулася 14 лютого в Брюсселі.