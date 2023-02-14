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Зеленский о Донбассе: Бои за каждый метр, беспрецедентное уничтожение потенциала РФ

Елена РощинаВторник, 14 февраля 2023, 22:00
Зеленский о Донбассе: Бои за каждый метр, беспрецедентное уничтожение потенциала РФ
Украинские военные в Бахмуте, фото Getty Images

В Донецкой и Луганской областях защитники Украины сейчас уничтожают беспрецедентно много российских сил и техники, которые Россия уже не сможет восстановить, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 февраля

Прямая речь: "Сегодня, как и каждый день, я на связи с нашими военными, с командующими. Имел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли.

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Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, в Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на недели.

Именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины".

Детали: Зеленский отметил, что власти Украины делают все для того, чтобы дать своим воинам больше оружия, более дальнобойное оружие и большую мощность для наступления, которое готовит.

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Этому была посвящена и 9-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), состоявшаяся 14 февраля в Брюсселе.

Темы: ЗеленскийДонбассРосcиявойна
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