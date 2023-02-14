Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помічник Кадирова розповів главі Чечні про "отруєння" українцями

Вівторок, 14 лютого 2023, 23:26
Помічник Кадирова розповів главі Чечні про отруєння українцями
Рамзан Кадиров і Апти Алаудінов, фото з Telegram Kadyrov_95

Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує розкручувати тему "отруєння" свого помічника Апти Алаудінова, який воює в Луганській області проти України. 

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: 13 лютого Рамзан Кадиров заявив, що за кілька днів до того "вороги" отруїли Апти Алаудінова – його помічника, командира спецпризначенців "Ахмат" і "заступника командувача 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР". 

Реклама:

14 лютого глава Чечні опублікував відео розмови, в якій Алаудінов розповідає деталі "замаху", 

За словами Алаудінова, 8 лютого його племінник повідомив, що до нього прибув кур'єр із пакетом. 

Командир "Ахмата" порадив йому не брати пакунок, оскільки "якесь внутрішнє відчуття було", а попросити фельд'єгеря розкрити пакет – але хлопці самі розкрили конверт.

ВІДЕО ДНЯ

"Вийшло так, що пацани молоді, вони цих речей не знають. Вони взяли в нього цей конверт, занесли, розкрили і віддали мені його в руки. Я тільки почав читати папірець звідти – й одразу відчув різкий запах", – сказав Алаудінов. 

Обидва чоловіки, які вдихнули "різкий запах", помили руки і промили носи, лист сховали в пакет, але за півтори години, за твердженням Алаудінова, "почався вплив", вони потрапили до госпіталю, де їх "години чотири крапали".

Результатів аналізів ще немає, але Алаудінов стверджує, що "добре вийшли із ситуації", тепер "триває чистка організму".  

Апти Алаудінов нібито виходив на зв'язок із клініки, але випромінював бадьорість та оптимізм. 

Кадиров сказав, що він думав, що в сучасному світі "справжні чоловіки тільки воюють на війні", а не отруюють ворога, і що "ми тисячі разів помстимося" за таку "підлість", у якій він звинувачує "нациків".

Довідка: Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" у складі Росгвардії дислокується в Чечні. Спецзагін названо на честь першого президента Чеченської Республіки у складі Російської Федерації – Ахмата Кадирова.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: