Помічник Кадирова розповів главі Чечні про "отруєння" українцями

Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує розкручувати тему "отруєння" свого помічника Апти Алаудінова, який воює в Луганській області проти України.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: 13 лютого Рамзан Кадиров заявив, що за кілька днів до того "вороги" отруїли Апти Алаудінова – його помічника, командира спецпризначенців "Ахмат" і "заступника командувача 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР".

14 лютого глава Чечні опублікував відео розмови, в якій Алаудінов розповідає деталі "замаху",

За словами Алаудінова, 8 лютого його племінник повідомив, що до нього прибув кур'єр із пакетом.

Командир "Ахмата" порадив йому не брати пакунок, оскільки "якесь внутрішнє відчуття було", а попросити фельд'єгеря розкрити пакет – але хлопці самі розкрили конверт.

"Вийшло так, що пацани молоді, вони цих речей не знають. Вони взяли в нього цей конверт, занесли, розкрили і віддали мені його в руки. Я тільки почав читати папірець звідти – й одразу відчув різкий запах", – сказав Алаудінов.

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Обидва чоловіки, які вдихнули "різкий запах", помили руки і промили носи, лист сховали в пакет, але за півтори години, за твердженням Алаудінова, "почався вплив", вони потрапили до госпіталю, де їх "години чотири крапали".

Результатів аналізів ще немає, але Алаудінов стверджує, що "добре вийшли із ситуації", тепер "триває чистка організму".

Апти Алаудінов нібито виходив на зв'язок із клініки, але випромінював бадьорість та оптимізм.

Кадиров сказав, що він думав, що в сучасному світі "справжні чоловіки тільки воюють на війні", а не отруюють ворога, і що "ми тисячі разів помстимося" за таку "підлість", у якій він звинувачує "нациків".

Довідка: Спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат" у складі Росгвардії дислокується в Чечні. Спецзагін названо на честь першого президента Чеченської Республіки у складі Російської Федерації – Ахмата Кадирова.