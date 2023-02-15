Помощник Кадырова рассказал главе Чечни об "отравлении" украинцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает раскручивать тему "отравления" своего помощника Апты Алаудинова, который воюет в Луганской области против Украины.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: 13 февраля Рамзан Кадыров заявил, что за несколько дней "враги" отравили Апты Алаудинова – его помощника, командира спецназа "Ахмат" и "заместителя командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР".

14 февраля глава Чечни опубликовал видео разговора, в котором Алаудинов рассказывает детали "покушения",

По словам Алаудинова, 8 февраля его племянник сообщил, что к нему прибыл курьер с пакетом.

Командир "Ахмата" посоветовал ему не брать пакет, так как "какое-то внутреннее ощущение было", а попросить фельдъегеря вскрыть пакет – но парни сами вскрыли конверт.

"Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда – и сразу почувствовал резкий запах", – сказал Алаудинов.

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Оба вдохнувших "резкий запах" помыли руки и промыли носы, письмо спрятали в пакет, но через полтора часа, по утверждению Алаудинова, "началось воздействие", они попали в госпитале, где их "часа четыре капали".

Результатов анализов еще нет, но Алаудинов утверждает, что "хорошо вышли из ситуации", теперь "продолжается чистка организма".

Апты Алаудинов якобы выходил на связь из клиники, но излучал бодрость и оптимизм.

Кадыров сказал, что он думал, что в современном мире "настоящие мужчины только воюют на войне", а не отравляют врага, и что "мы тысячи раз отомстим" за такую "подлость", в которой он обвиняет "нациков".

Справка: Специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат" в составе Росгвардии дислоцируется в Чечне. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе Российской Федерации – Ахмата Кадырова.