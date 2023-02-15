Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Москвою спалахнула пожежа на заводі з ремонту поїздів

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 02:57
Пожежа на заводі під Москвою. Скрін з відео

Ввечері 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

Джерела: прокуратура Московської області РФ у Telegram, видання "ТАСС"

Деталі: Зазначається, що площа пожежі у Коломні становить понад 900 кв. м. Вогнем частково зруйновані перекриття між першим та другим поверхами будівлі.

До гасіння залучили 63 особи та 18 одиниць техніки. На місце події також відправили пожежний потяг.  

 
 

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" та снарядів для РСЗВ і ПЗРК.

Нагадаємо: 14 лютого у столиці Росії сталася масштабна пожежа, загорівся автосервіс.

Читайте УП В Google News

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоЗа посаду директора НАБУ змагаються близькі до ОП кандидати, а детектива у справі Татарова – виключили

Байден: Збиті над США об'єкти, ймовірно, пов'язані з приватними компаніями, а не Китаєм

Російські атаки вже відбуваються – Зеленський про новий наступ РФ

Медведчук: Зараз я постійно живу в Москві, "вимушено"

ВАКС забрав у власність України майно російського олігарха Дерипаски

Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Росії та Криму створені табори для "ідеологічного перевиховання" українських дітей – розслідування
Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу – FT
Україна проти участі росіян у засіданні ПА ОБСЄ у Відні і пропонує перенести зустріч
Останні новини
03:42
Після медичного обстеження лікарі визнали Байдена "придатним до виконання обов'язків"
02:48
Росіяни били по 7 громадах Сумщини, скинули 6 мін і ВОГ
01:58
Землетрус у Туреччині: врятовано дівчину, яка провела 10 днів під завалами
01:21
Росія прагне побудувати Берлінську стіну між Україною і Європою – Зеленський на Берлінале
00:51
оновленоУ 8 областях України оголошувалась повітряна тривога через загрозу обстрілу "Іскандерами"
00:18
Над російським Бєлгородом пролунали 7 вибухів – росЗМІ
00:08
оновленоРосіяни обстрілюють Харків з С-300, усі в укриття – ОВА
23:57
фото, відеоЗа посаду директора НАБУ змагаються близькі до ОП кандидати, а детектива у справі Татарова – виключили
23:35
У Бахмуті все ще залишаються 6 тисяч цивільних – Верещук
22:58
Канада виділила ще $5,6 млн на розмінування території України
Усі новини...