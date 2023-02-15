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Під Москвою спалахнула пожежа на заводі з ремонту поїздів

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 01:57
Під Москвою спалахнула пожежа на заводі з ремонту поїздів
Пожежа на заводі під Москвою. Скрін з відео

Ввечері 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

Джерела: прокуратура Московської області РФ у Telegram, видання "ТАСС"

Деталі: Зазначається, що площа пожежі у Коломні становить понад 900 кв. м. Вогнем частково зруйновані перекриття між першим та другим поверхами будівлі.

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До гасіння залучили 63 особи та 18 одиниць техніки. На місце події також відправили пожежний потяг.  

 
 

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" та снарядів для РСЗВ і ПЗРК.

Нагадаємо: 14 лютого у столиці Росії сталася масштабна пожежа, загорівся автосервіс.

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Теми: Росіяпожежа
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