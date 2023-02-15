Під Москвою спалахнула пожежа на заводі з ремонту поїздів

Пожежа на заводі під Москвою. Скрін з відео

Ввечері 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

Джерела: прокуратура Московської області РФ у Telegram, видання "ТАСС"

Деталі: Зазначається, що площа пожежі у Коломні становить понад 900 кв. м. Вогнем частково зруйновані перекриття між першим та другим поверхами будівлі.

До гасіння залучили 63 особи та 18 одиниць техніки. На місце події також відправили пожежний потяг.

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" та снарядів для РСЗВ і ПЗРК.

Нагадаємо: 14 лютого у столиці Росії сталася масштабна пожежа, загорівся автосервіс.