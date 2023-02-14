У Москві спалахнула масштабна пожежа
У столиці Росії сталася масштабна пожежа, загорівся автосервіс.
Джерела: "Москва 24", "ТАСС", "РИА Новости"
Деталі: У північно східному районі Москви, на вулиці Декабристів, сталася пожежа на території одного з автосервісів. Співробітники МНС врятували трьох людей.
Повідомляється, що всередині автосервісу вибухають каністри з паливом, також через загоряння частково обвалилася покрівля.
За даними "РИА Новости", вогонь вдалося локалізувати на території 1,5 тис. кв. м. Гасіння ускладнюється тим, що в будівлі знаходяться покришки і масла.
За інформацією "ТАСС", на другому поверсі будівлі через пожежу заблоковані дві людини.
Пожежа спалахнула поблизу Науково-дослідницького інституту точних приладів, який займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння.
Оновлено о 02:20. "РИА Новости" повідомили про ліквідацію пожежі у Москві.
Що цьому передувало:
- 13 лютого в Ярославській області Росії стався вибух на газопроводі, через що виникла величезна пожежа.
- Того ж дня у російському Красноярську спалахнула масштабна пожежа на складі.