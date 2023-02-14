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У Москві спалахнула масштабна пожежа

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 00:42
У Москві спалахнула масштабна пожежа
Пожежа у Москві. Скрін з відео

У столиці Росії сталася масштабна пожежа, загорівся автосервіс.

Джерела: "Москва 24", "ТАСС", "РИА Новости"

Деталі: У північно східному районі Москви, на вулиці Декабристів, сталася пожежа на території одного з автосервісів. Співробітники МНС врятували трьох людей.

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Повідомляється, що всередині автосервісу вибухають каністри з паливом, також через загоряння частково обвалилася покрівля.

За даними "РИА Новости", вогонь вдалося локалізувати на території 1,5 тис. кв. м. Гасіння ускладнюється тим, що в будівлі знаходяться покришки і масла.

 

За інформацією "ТАСС", на другому поверсі будівлі через пожежу заблоковані дві людини.

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Пожежа спалахнула поблизу Науково-дослідницького інституту точних приладів, який займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння.

Оновлено о 02:20. "РИА Новости" повідомили про ліквідацію пожежі у Москві.

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Теми: пожежаРосія
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