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Под Москвой вспыхнул пожар на заводе по ремонту поездов

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 01:57
Под Москвой вспыхнул пожар на заводе по ремонту поездов
Пожар на заводе под Москвой. Скрин с видео

Вечером 14 февраля в российском городе Коломна Московской области произошел пожар на территории административного здания завода по ремонту железнодорожных вагонов.

Источники: прокуратура Московской области РФ в Telegram, издание "ТАСС"

Детали: Отмечается, что площадь пожара в Коломне составляет более 900 кв. м. Огнем частично разрушены перекрытия между первым и вторым этажами здания.

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К тушению привлекли 63 человека и 18 единиц техники. На место происшествия также отправили пожарный поезд. 

 
 

По информации СМИ, пожар возник напротив завода по производству "Искандеров" и снарядов для РСЗО и ПЗРК.

Напомним: 14 февраля в столице России произошел масштабный пожар, загорелся автосервис.

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Темы: Росcияпожар
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