Міністр оборони Німеччини: Про літаки для України можна буде говорити за 3-4 місяці

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Про це він заявив у коментарі телеканалу ARD, пише "Європейська правда".

"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус.

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За його словами, питання про постачання винищувачів наразі не стоїть у центрі уваги.

Пісторіус заявив, що зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.

Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у нього немає ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

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