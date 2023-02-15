Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Германии: О самолетах для Украины можно будет говорить через 3-4 месяца

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 02:55
Министр обороны Германии: О самолетах для Украины можно будет говорить через 3-4 месяца
БОРИС ПИСТОРИУС. ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу ARD, пишет "Европейская правда".

"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах - сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений", - сказал Писториус.

Реклама:

По его словам, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания.

Писториус заявил, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.

Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей о поставках Украине боевых самолетов.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщили, что данные западной разведки указывают на то, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, что свидетельствует о том, что Москва готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

Темы: ГерманияВооруженные силыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Германия
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмальниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: