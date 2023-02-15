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Министр обороны Германии: О самолетах для Украины можно будет говорить через 3-4 месяца

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 03:55
БОРИС ПИСТОРИУС. ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу ARD, пишет "Европейская правда".

"Если небо над Украиной останется безопасным в течение следующих трех-четырех месяцев, тогда мы сможем говорить обо всех дальнейших шагах - сейчас имеет смысл использование бронетанковых подразделений", - сказал Писториус.

По его словам, вопрос о поставках истребителей пока не стоит в центре внимания.

Писториус заявил, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, и для этого необходима функционирующая система ПВО с достаточным количеством боеприпасов.

Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей о поставках Украине боевых самолетов.

Ранее СМИ сообщили, что данные западной разведки указывают на то, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, что свидетельствует о том, что Москва готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

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Темы: ГерманияВооруженные силыУкраина
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