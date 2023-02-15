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Сумщина: ворог обстріляв 3 громади

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 03:52
Сумщина: ворог обстріляв 3 громади
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 14 лютого росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумської області, зафіксовано близько 34 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Юнаківську громаду ворог обстріляв з мінометів, було 4 "прильоти". Також росіяни скинули з дронів на територію громади 2 вибухових пристрої.

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Білопільську громаду противник обстріляв з АГС, зафіксовано 28 "прильотів" та 6 черг з автоматичної зброї.

По території Середино-Будської громади росіяни вдарили з мінометів, було 2 "прильоти".

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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Теми: обстрілРосіяСумська область
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