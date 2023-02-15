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Сумщина: враг обстрелял 3 громады

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 03:52
Сумщина: враг обстрелял 3 громады
Руины в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 14 февраля россияне обстреляли 3 территориальные громады Сумской области, зафиксировано около 34 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Юнаковскую громаду враг обстрелял из минометов, было 4 "прилета". Также россияне сбросили с дронов на территорию громады 2 взрывных устройства.

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Белопольскую громаду противник обстрелял из АГС, зафиксировано 28 "прилетов" и 6 очередей из автоматического оружия.

По территории Середино-Будской громады россияне ударили из минометов, было 2 "прилета".

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: обстрелРосcияСумская область
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