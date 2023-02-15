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США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво снарядів для України

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 04:25
США уклали контракти на понад $500 млн на виробництво снарядів для України
155-мм снаряд. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія США уклала з двома компаніями контракти вартістю $522 млн на виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Замовлення отримали компанії "Northrop Grumman Systems" і "Global Military Products", пише видання.

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Зазначається, що відповідне рішення Штати ухвалили на тлі побоювань, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів. США планують розпочати поставки нових боєприпасів у березні.

Контракти фінансуються за рахунок ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.

Що цьому передувало: У січні газета The New York Times писала, що Пентагон планує протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500%, випускаючи щомісяця 90 тис. снарядів.

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Теми: СШАзброяУкраїна
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