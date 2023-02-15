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США готують пакет економічної допомоги Україні на $10 млрд – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 04:45
США готують пакет економічної допомоги Україні на $10 млрд – ЗМІ
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО БІЛОГО ДОМУ

Сполучені Штати готують новий пакет допомоги на суму $10 млрд для підтримки уряду України.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на американських чиновників, пише "Європейська правда".

Чиновники заявили, що адміністрація Байдена готує кілька заяв, спрямованих на те, щоб продемонструвати непохитну підтримку України з боку США у зв'язку з річницею війни наступного тижня.

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Це включає нові санкції проти Росії та потенційний пакет допомоги у розмірі $10 млрд, щоб допомогти уряду в Києві продовжувати функціонувати.

Допомога у розмірі $10 млрд буде прямою бюджетною допомогою українському уряду, додали посадовці.

Очікується також, що найближчими днями буде оголошено про ще один великий пакет військової допомоги для України, повідомили офіційні особи.

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Про очікуваний новий пакет військової допомоги також повідомило видання Financial Times.

Теми: СШАУкраїнадопомога Україні
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