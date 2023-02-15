США готовят пакет экономической помощи Украине на $10 млрд – СМИ

Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи на сумму $10 млрд для поддержки правительства Украины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Чиновники заявили, что администрация Байдена готовит несколько заявлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины со стороны США в связи с годовщиной войны на следующей неделе.

Это включает новые санкции против России и потенциальный пакет помощи в размере $10 млрд, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать функционировать.

Помощь в размере $10 млрд будет прямой бюджетной помощью украинскому правительству, добавили чиновники.

Ожидается также, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном большом пакете военной помощи для Украины, сообщили официальные лица.

Об ожидаемом новом пакете военной помощи также сообщило издание Financial Times.