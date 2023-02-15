Захисники за добу ліквідували 690 загарбників, 7 ББМ та 4 ворожі танки
Середа, 15 лютого 2023, 08:07
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 139 770 військових, 3 290 танків, 6 507 ББМ та 236 засобів ППО.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків – 3 290 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 6 507 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 303 (+4) од,
- РСЗВ – 466 (+0) од,
- засобів ППО – 236 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0) од,
- крилатих ракет – 857 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,
- спеціальної техніки – 219 (+1) од.
Дані уточнюються.
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