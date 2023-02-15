Защитники за сутки ликвидировали 690 захватчиков, 7 ББМ и 4 вражеских танка
Среда, 15 февраля 2023, 07:07
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 139 770 военных, 3 290 танков, 6 507 ББМ и 236 средств ПВО.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 139 770 (+690) человек ликвидировано,
- танков – 3 290 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 6 507 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2 303 (+4) ед,
- РСЗО – 466 (+0) ед,
- средств ПВО – 236 (+2) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+0) ед,
- крылатых ракет – 857 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6) ед,
- специальной техники – 219 (+1) ед.
Данные уточняются.