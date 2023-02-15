Защитники за сутки ликвидировали 690 захватчиков, 7 ББМ и 4 вражеских танка

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 139 770 военных, 3 290 танков, 6 507 ББМ и 236 средств ПВО.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139 770 (+690) человек ликвидировано,

танков – 3 290 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 6 507 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2 303 (+4) ед,

РСЗО – 466 (+0) ед,

средств ПВО – 236 (+2) ед,

самолетов – 298 (+0) ед,

вертолетов – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 011 (+0) ед,

крылатых ракет – 857 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 161 (+6) ед,

специальной техники – 219 (+1) ед.

Данные уточняются.