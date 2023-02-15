Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського заявив, що завжди підтримував Україну

Експрем’єр Італії Сильвіо Берлусконі, який викликав критику своїми нещодавніми заявами про президента Володимира Зеленського, тепер заявляє, що завжди був на боці українського народу.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Давайте подивимося на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії і в Європі без вагань і сумнівів, щоб підтримати Україну, надсилаючи фінансування та зброю" - зазначив Берлусконі.

Реклама:

"Я завжди був і є на боці українського народу та миру" - додав він.

Берлусконі також висловив сподівання, що дипломатичне вирішення "цієї дуже небезпечної для всіх нас війни" буде знайдено найближчим часом.

"Я просто запропонував великий план Маршалла для відновлення України, як можливий дипломатичний шлях припинення цього конфлікту, який, повторюю, є дуже небезпечним для всіх нас" - заявив він, маючи на увазі свою пропозицію допомагати Україні лише з відновленням, але не давати зброю.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі, додав 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.

В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.