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Берлускони после скандальных заявлений о Зеленском сказал, что всегда поддерживал Украину

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 09:12
Берлускони после скандальных заявлений о Зеленском сказал, что всегда поддерживал Украину
сильвио берлускони, Getty Images

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который вызвал критику своими недавними высказываниями о президенте Владимире Зеленском, теперь заявляет, что всегда был на стороне украинского народа.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и сомнений, чтобы поддержать Украину, посылая финансирование и оружие", - отметил Берлускони.

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"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира", - добавил он.

Берлускони также выразил надежду, что дипломатическое решение "этой очень опасной для всех нас войны" будет найдено в ближайшее время.

"Я просто предложил большой план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический путь прекращения этого конфликта, который, повторяю, является очень опасным для всех нас", - заявил он, имея в виду свое предложение помогать Украине только с восстановлением, но не давать оружие.

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Как сообщалось, Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.

В МИД на это заявили, что распространяя российскую пропаганду, экс-премьер Италии поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Темы: БерлускониУкраинаИталия
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