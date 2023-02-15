Фінляндія і Швеція обговорили сценарій вступу до НАТО окремо – ЗМІ

Фінляндія та Швеція скоординували свої кроки на випадок, якщо Фінляндія виявиться процедурно готовою до вступу в НАТО раніше за свою союзницю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише таблоїд Iltalehti з посиланням на свої джерела.

Стокгольм і Гельсінкі нібито проговорили, що будуть і надалі інформувати одне одного з приводу того, що відбувається з їхніми процесами ратифікації і будуть рухатися до членства в НАТО "у взаєморозумінні".

Водночас фінська сторона повідомила шведську, що можуть виникнути обставини, що Фінляндія буде мати можливість завершити процедуру вступу трохи швидше за Швецію. Шведська сторона на це нібито відповіла, що у такому разі не буде політично гальмувати набуття членства Фінляндією, а, навпаки, надасть підтримку.

З неофіційної інформації відомо, що Фінляндія може виявитись готовою до завершення вступу навіть у березні - якщо Туреччина й Угорщина ратифікують її заявку у найближчі тижні. Джерела видання вважають, що за такого сценарію Гельсінкі вирішить не зволікати і завершувати вступ окремо від Швеції.

З юридичної точки зору процес вступу двох країн не пов’язаний між собою, але Фінляндія і Швеція від початку рухалися до членства "у парі" і сподівалися вступити в НАТО одночасно, але великою перешкодою стали проблеми між Анкарою та Стокгольмом. При цьому Туреччина натякає, що вже не має претензій до Фінляндії та готова ратифікувати її заявку окремо.

У публічних заявах ключові посадовці Фінляндії продовжують запевняти, що хотіли б вступити до Альянсу "якнайшвидше та одночасно зі Швецією".

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Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди "Розширення НАТО підірве сили РФ у Балтії. Але Туреччина проти"