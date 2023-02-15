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Фінляндія і Швеція обговорили сценарій вступу до НАТО окремо – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 09:53

Фінляндія та Швеція скоординували свої кроки на випадок, якщо Фінляндія виявиться процедурно готовою до вступу в НАТО раніше за свою союзницю. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише таблоїд Iltalehti з посиланням на свої джерела. 

Стокгольм і Гельсінкі нібито проговорили, що будуть і надалі інформувати одне одного з приводу того, що відбувається з їхніми процесами ратифікації і будуть рухатися до членства в НАТО "у взаєморозумінні". 

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Водночас фінська сторона повідомила шведську, що можуть виникнути обставини, що Фінляндія буде мати можливість завершити процедуру вступу трохи швидше за Швецію. Шведська сторона на це нібито відповіла, що у такому разі не буде політично гальмувати набуття членства Фінляндією, а, навпаки, надасть підтримку. 

З неофіційної інформації відомо, що Фінляндія може виявитись готовою до завершення вступу навіть у березні - якщо Туреччина й Угорщина ратифікують її заявку у найближчі тижні. Джерела видання вважають, що за такого сценарію Гельсінкі вирішить не зволікати і завершувати вступ окремо від Швеції. 

З юридичної точки зору процес вступу двох країн не пов’язаний між собою, але Фінляндія і Швеція від початку рухалися до членства "у парі" і сподівалися вступити в НАТО одночасно, але великою перешкодою стали проблеми між Анкарою та Стокгольмом. При цьому Туреччина натякає, що вже не має претензій до Фінляндії та готова ратифікувати її заявку окремо. 

ВІДЕО ДНЯ

У публічних заявах ключові посадовці Фінляндії продовжують запевняти, що хотіли б вступити до Альянсу "якнайшвидше та одночасно зі Швецією".

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди "Розширення НАТО підірве сили РФ у Балтії. Але Туреччина проти"

Теми: ФінляндіяШвейцаріяНАТО
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