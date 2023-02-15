Фінляндія і Швеція обговорили сценарій вступу до НАТО окремо – ЗМІ

Фінляндія та Швеція скоординували свої кроки на випадок, якщо Фінляндія виявиться процедурно готовою до вступу в НАТО раніше за свою союзницю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише таблоїд Iltalehti з посиланням на свої джерела.

Стокгольм і Гельсінкі нібито проговорили, що будуть і надалі інформувати одне одного з приводу того, що відбувається з їхніми процесами ратифікації і будуть рухатися до членства в НАТО "у взаєморозумінні".

Реклама:

Водночас фінська сторона повідомила шведську, що можуть виникнути обставини, що Фінляндія буде мати можливість завершити процедуру вступу трохи швидше за Швецію. Шведська сторона на це нібито відповіла, що у такому разі не буде політично гальмувати набуття членства Фінляндією, а, навпаки, надасть підтримку.

З неофіційної інформації відомо, що Фінляндія може виявитись готовою до завершення вступу навіть у березні - якщо Туреччина й Угорщина ратифікують її заявку у найближчі тижні. Джерела видання вважають, що за такого сценарію Гельсінкі вирішить не зволікати і завершувати вступ окремо від Швеції.

З юридичної точки зору процес вступу двох країн не пов’язаний між собою, але Фінляндія і Швеція від початку рухалися до членства "у парі" і сподівалися вступити в НАТО одночасно, але великою перешкодою стали проблеми між Анкарою та Стокгольмом. При цьому Туреччина натякає, що вже не має претензій до Фінляндії та готова ратифікувати її заявку окремо.

ВІДЕО ДНЯ

У публічних заявах ключові посадовці Фінляндії продовжують запевняти, що хотіли б вступити до Альянсу "якнайшвидше та одночасно зі Швецією".

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди "Розширення НАТО підірве сили РФ у Балтії. Але Туреччина проти"