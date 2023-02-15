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Финляндия и Швеция обсудили сценарий вступления в НАТО отдельно - СМИ

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 09:53

Финляндия и Швеция скоординировали свои шаги на случай, если Финляндия окажется процедурно готовой к вступлению в НАТО раньше своей союзницы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет таблоид Iltalehti со ссылкой на свои источники.

Стокгольм и Хельсинки якобы проговорили, что будут и в дальнейшем информировать друг друга по поводу того, что происходит с их процессами ратификации и будут двигаться к членству в НАТО "во взаимопонимании".

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В то же время финская сторона сообщила шведской, что могут возникнуть обстоятельства, при которых Финляндия будет иметь возможность завершить процедуру вступления немного быстрее Швеции. Шведская сторона на это якобы ответила, что в таком случае не будет политически тормозить получение членства Финляндией, а, наоборот, окажет поддержку.

Из неофициальной информации известно, что Финляндия может оказаться готовой к завершению вступления даже в марте - если Турция и Венгрия ратифицируют ее заявку в ближайшие недели. Источники издания считают, что при таком сценарии Хельсинки решит не медлить и завершать вступление отдельно от Швеции.

С юридической точки зрения процесс вступления двух стран не связан между собой, но Финляндия и Швеция изначально двигались к членству "в паре" и надеялись вступить в НАТО одновременно, но большим препятствием стали проблемы между Анкарой и Стокгольмом. При этом Турция намекает, что уже не имеет претензий к Финляндии и готова ратифицировать ее заявку отдельно.

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В публичных заявлениях ключевые чиновники Финляндии продолжают уверять, что хотели бы вступить в Альянс "как можно быстрее и одновременно со Швецией".

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды "Расширение НАТО подорвет силы РФ в Балтии. Но Турция против"

Темы: ФинляндияШвейцарияНАТО
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