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Лідер німецької опозиції не виключив постачання винищувачів Україні

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 09:57

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"На жаль, у цій війні нічого не можна виключати", - сказав Мерц.

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Він зазначив, що може зрозуміти заклик президента України Володимира Зеленського про винищувачі.

Мерц бачить зв'язок між бажанням Зеленського і тим, що він вважає нерішучою політикою канцлера Олафа Шольца.

"Я хотів би, щоб ми прийняли рішення про постачання бронетранспортерів і основних бойових танків на початку минулого року. Тоді, можливо, ми були б сьогодні в цій війні в іншій точці", - сказав Мерц.

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Тиждень тому перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай заявляв, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Теми: НімеччинавинищувачіУкраїна
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