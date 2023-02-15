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Лидер немецкой оппозиции не исключил поставки истребителей Украине

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 09:57

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает возможным, что Германия поставит Украине истребители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"К сожалению, в этой войне ничего нельзя исключать", - сказал Мерц.

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Он отметил, что может понять призыв президента Украины Владимира Зеленского об истребителях.

Мерц видит связь между желанием Зеленского и тем, что он считает нерешительной политикой канцлера Олафа Шольца.

"Я хотел бы, чтобы мы приняли решение о поставках бронетранспортеров и основных боевых танков в начале прошлого года. Тогда, возможно, мы были бы сегодня в этой войне в другой точке", - сказал Мерц.

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Неделю назад первый парламентский секретарь парламентской фракции оппозиционной партии ХДС/ХСС Торстен Фрай заявлял, что сейчас никакие западные истребители не должны поставляться в Украину.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.

Темы: ГерманияистребителиУкраина
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