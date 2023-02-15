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Міністр оборони Британії: В Україні залучені 97% всієї російської армії

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 10:08
Міністр оборони Британії: В Україні залучені 97% всієї російської армії
бен воллес, Getty Images

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що у війні в Україні залучено майже всю російську армію.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб "пробити" оборону України. Скоріше, "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед".

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"Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні", – заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи" – сказав він.

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"Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами", – зазначив Воллес.

За його словами, найбільшим фактором невідомості є російські лідери, які або "відірвані від реальності", або "не зважають на людські життя [в Росії]".

Як повідомлялося, дані західної розвідки вказують на те, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною, що свідчить про те, що Москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Теми: війнаУкраїнаРосіяВелика Британія
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