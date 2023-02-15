Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Британії: В Україні залучені 97% всієї російської армії

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 11:08
бен воллес, Getty Images

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що у війні в Україні залучено майже всю російську армію.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб "пробити" оборону України. Скоріше, "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед".

"Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні", – заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи" – сказав він.

"Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами", – зазначив Воллес.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, найбільшим фактором невідомості є російські лідери, які або "відірвані від реальності", або "не зважають на людські життя [в Росії]".

Як повідомлялося, дані західної розвідки вказують на те, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною, що свідчить про те, що Москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Читайте УП В Google News

Теми: війнаУкраїнаРосіяВелика Британія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу

У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених

Президент Китаю виступить з "мирною промовою" до річниці вторгнення РФ в Україну

"Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" – розслідування

Дефіциту потужності в енергосистемі немає, ліміти до областей не доводились – "Укренерго"

56 днів без електротранспорту: Тролейбуси та трамваї в Києві повернулись на маршрути

Усі новини...
війна
Амністія колаборантів: кого готові пробачити українці
РФ обстріляла багатоповерхівку в Покровську: 12 поранених, під завалами люди
Україні потрібно кілька місяців на підготовку до деокупації територій – Резніков
Останні новини
13:10
Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу
13:09
Прем’єр Нідерландів приїхав до Києва
13:08
Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ
13:00
відеоЖурналісти показали, як у США виготовляють боєприпаси для України
12:49
"Нафтогаз" планує відкрити три магазини товарів для дому у Києві
12:49
Путін особисто помилував "вагнерівців", щоб відправити їх на фронт – росЗМІ
12:40
У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених
12:35
У "Дії" зареєстрували 325 тисяч заявок на відшкодування знищеного війною житла
12:34
У п'ятницю та на вихідних енергосистема працюватиме з резервом потужності – Міненерго
12:31
Як трагічний досвід Туреччини може стати запобіжником для України – Севгіль Мусаєва
Усі новини...