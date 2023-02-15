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Министр обороны Британии: В Украине задействованы 97% всей российской армии

"Европейская правда"Среда, 15 февраля 2023, 11:08
бен уоллес, Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в войне в Украине задействована почти вся российская армия.

Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, сообщает "Европейская правда".

Комментируя наступательную стратегию Москвы, Уоллес заявил, что Россия не смогла собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины. Скорее, "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед".

"Это стоило огромной цены российской армии. По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии, находится в Украине", - заявил британский министр.

По его словам, помогая Украине победить Россию в Украине, Запад укрепляет безопасность дома.
"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень, очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", - сказал он.

"Я думаю, что то, что делает Россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами", - отметил Уоллес.

По его словам, самым большим фактором неизвестности являются российские лидеры, которые либо "оторваны от реальности", либо "не считаются с человеческими жизнями [в России]".

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Как сообщалось, данные западной разведки указывают на то, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, что свидетельствует о том, что Москва готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

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Темы: войнаУкраинаРосcияВеликобритания
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