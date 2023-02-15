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На Харківщині село Ватутіне спробують перейменувати в Залужне

Альона Мазуренко Середа, 15 лютого 2023, 10:26
На Харківщині село Ватутіне спробують перейменувати в Залужне
Січень, 2023, Фото: Суспільне Харків

Харківська обласна рада просить Верховну Раду перейменувати село Ватутіне Харківського району на Залужне.

Джерело: депутатка Харківської облради Галина Куц у Facebook, проекти рішень Харківської облради, "Слобідський край"

Пряма мова Куц: "Cело Ватутіне перейменовано у село Залужне! Щойно Харківська обласна рада підтримала таке рішення".

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Деталі: Зокрема, Харківська облрада на пленарному засіданні сесії 14 лютого схвалила клопотання до ВР про перейменування села Ватутіне на Залужне.

Село Ватутіне входить до Нововодолазької громади на Харківщині.

Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін розповів місцевому ЗМІ, що нова назва села не пов’язана з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вона виникла через географічне розташування села.

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Пряма мова Єсіна: "Коли на місце майбутнього населеного пункту, який зараз носить ім’я радянського воєначальника, прийшли люди, тут біля річки Вільхуватка був великий луг. Тож оселилися вони за лугом, звідси і варіант нової назви – село Залужне".

Про перейменування села, названого на честь радянського генерала Ватутіна, стало відомо із проєктів рішень Харківської облради.

Теми: Харківська областьдекомунізація
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