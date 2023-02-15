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На Харьковщине село Ватутино попытаются переименовать в Залужное

Алена МазуренкоСреда, 15 февраля 2023, 10:26
На Харьковщине село Ватутино попытаются переименовать в Залужное
Январь, 2023, Фото: Суспільне Харьков

Харьковский областной совет просит Верховную Раду переименовать село Ватутино Харьковского района в Залужное.

Источник: депутат Харьковского облсовета Галина Куц в Facebook, проекты решений Харьковского облсовета, "Слободской край"

Прямая речь Куц: "Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только что Харьковский областной совет поддержал такое решение".

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Детали: В частности, Харьковский облсовет на пленарном заседании сессии 14 февраля одобрил ходатайство в ВР о переименовании села Ватутино на Залужное.

Село Ватутино входит в Нововодолажскую громаду на Харьковщине.

Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал местному СМИ, что новое название села не связано с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Оно возникло из-за географического расположения села.

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Прямая речь Есина: "Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Ольховатка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия - село Залужное".

О переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.

Темы: Харьковская областьдекоммунизация
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