На Харьковщине село Ватутино попытаются переименовать в Залужное

Харьковский областной совет просит Верховную Раду переименовать село Ватутино Харьковского района в Залужное.

Источник: депутат Харьковского облсовета Галина Куц в Facebook, проекты решений Харьковского облсовета, "Слободской край"

Прямая речь Куц: "Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только что Харьковский областной совет поддержал такое решение".

Детали: В частности, Харьковский облсовет на пленарном заседании сессии 14 февраля одобрил ходатайство в ВР о переименовании села Ватутино на Залужное.

Село Ватутино входит в Нововодолажскую громаду на Харьковщине.

Нововодолажский поселковый голова Александр Есин рассказал местному СМИ, что новое название села не связано с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Оно возникло из-за географического расположения села.

Прямая речь Есина: "Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Ольховатка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия - село Залужное".

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О переименовании села, названного в честь советского генерала Ватутина, стало известно из проектов решений Харьковского облсовета.