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У Росії українцю дали 16 років колонії нібито за шпигунство

Ірина БалачукСереда, 15 лютого 2023, 10:47
У Росії українцю дали 16 років колонії нібито за шпигунство
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російський суд визнав громадянина України винним у нібито шпигунстві і засудив його до 16 років колонії суворого режиму.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області РФ

Деталі: Згідно з матеріалами суду, із січня 2020 року до серпня 2021 року чоловік нібито збирав у Тулі з метою передання іноземній державі відомості, що становлять державну таємницю.

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Ім'я громадянина України російське видання не називає. 

Повідомляють, що ФСБ його затримала в серпні 2021 року. Суд розпочав розгляд кримінальної справи в листопаді минулого року. Засідання проходили в закритому режимі.

Засуджений перебуватиме під вартою до набуття вироком законної сили.

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Теми: Росіясудукраїнцішпигунство
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