У Росії українцю дали 16 років колонії нібито за шпигунство

Російський суд визнав громадянина України винним у нібито шпигунстві і засудив його до 16 років колонії суворого режиму.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області РФ

Деталі: Згідно з матеріалами суду, із січня 2020 року до серпня 2021 року чоловік нібито збирав у Тулі з метою передання іноземній державі відомості, що становлять державну таємницю.

Ім'я громадянина України російське видання не називає.

Повідомляють, що ФСБ його затримала в серпні 2021 року. Суд розпочав розгляд кримінальної справи в листопаді минулого року. Засідання проходили в закритому режимі.

Засуджений перебуватиме під вартою до набуття вироком законної сили.