У Росії українцю дали 16 років колонії нібито за шпигунство
Середа, 15 лютого 2023, 11:47
Російський суд визнав громадянина України винним у нібито шпигунстві і засудив його до 16 років колонії суворого режиму.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області РФ
Деталі: Згідно з матеріалами суду, із січня 2020 року до серпня 2021 року чоловік нібито збирав у Тулі з метою передання іноземній державі відомості, що становлять державну таємницю.
Ім'я громадянина України російське видання не називає.
Повідомляють, що ФСБ його затримала в серпні 2021 року. Суд розпочав розгляд кримінальної справи в листопаді минулого року. Засідання проходили в закритому режимі.
Засуджений перебуватиме під вартою до набуття вироком законної сили.