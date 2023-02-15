Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії українцю дали 16 років колонії нібито за шпигунство

Ірина БалачукСереда, 15 лютого 2023, 11:47
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російський суд визнав громадянина України винним у нібито шпигунстві і засудив його до 16 років колонії суворого режиму.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу судового департаменту Тульської області РФ

Деталі: Згідно з матеріалами суду, із січня 2020 року до серпня 2021 року чоловік нібито збирав у Тулі з метою передання іноземній державі відомості, що становлять державну таємницю.

Ім'я громадянина України російське видання не називає. 

Повідомляють, що ФСБ його затримала в серпні 2021 року. Суд розпочав розгляд кримінальної справи в листопаді минулого року. Засідання проходили в закритому режимі.

Засуджений перебуватиме під вартою до набуття вироком законної сили.

Читайте УП В Google News

Теми: Росіясудукраїнцішпигунство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу

Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ

У Росії на заводі зброї стався вибух: 1 загиблий, троє поранених

Президент Китаю виступить з "мирною промовою" до річниці вторгнення РФ в Україну

"Ашан" постачав товари російським військовим під видом "гумдопомоги" – розслідування

Дефіциту потужності в енергосистемі немає, ліміти до областей не доводились – "Укренерго"

Усі новини...
Росія
РФ ідеологічно перевиховує тисячі українських дітей у таборах – Єльський університет
Міністр оборони Британії: В Україні залучені 97% всієї російської армії
До переговорів Києва і Кремля залучили нових людей, але про мир не йдеться – росЗМІ
Останні новини
14:15
оновлено від 13:47По всій Україні півгодини тривала повітряна тривога
14:02
Goldman Sachs очікує ще три підвищення ставки ФРС США у 2023 році
13:59
У Британії засудили до 13 років ексохоронця посольства у Берліні, який шпигував на користь РФ
13:58
ОК "Південь": Потреба в мобілізаційному ресурсі є, а ентузіазм у людей падає
13:55
Мінцифри заощадило понад 200 мільйонів на інтернет-субвенції для сіл: як це вдалось
13:30
Парламент Фінляндії 28 лютого голосуватиме за ратифікацію вступу в НАТО
13:10
Auchan Україна "шокований" розслідуванням про допомогу армії РФ: вимагає пояснень від французького офісу
13:09
Прем’єр Нідерландів приїхав до Києва
13:08
Арештований у Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні HIMARS – ЗМІ
13:00
відеоЖурналісти показали, як у США виготовляють боєприпаси для України
Усі новини...